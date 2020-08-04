بينها I Am Legend وPassengers.. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم

MBC 2

في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم المغامرة Passengers، إنتاج عام 2016، بطولة جنيفر لورانس، كريس برات، ومن إخراج مورتن تيلدم.

تدور أحداث الفيلم حول مسافرين يستيقظان على متن مركبة فضاء متجهة إلى كوكب آخر قبل 90 سنة من الوقت اللازم للوصول إلى وجهتهما، وبينما يحاولان حل اللغز وراء الخلل الذي حدث، يكتشفان أن المركبة ذاتها معرضة لخطر كبير.

أما في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً، تعرض القناة الفيلم الأكشن Repo Men، إنتاج عام 2010، بطولة جود لو، أليس براجا، فورست ويتكر، ومن إخراج ميجيل سابوجنيك.

تدور أحداث الفيلم حول وكيل يقوم استرجاع ملكية بتعقب عملاء لم يعد بإمكانهم دفع أقساط لقاء أعضائهم المزروعة، لكن سرعان ما ينقلب السحر على الساحر ويصبح مديونا ومطاردا بعد تعرضه لحادث أجبره على الخضوع لزراعة قلب جديد.

MBC Max

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم Arthur، إنتاج عام 2011، بطولة هيلين ميرين، وجنيفر جارنر، جريتا جيروج، ونيك نولتي، ومن إخراج جيسون وينر.

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تدور أحداث الفيلم، حول أرثر الذي يعتمد على ثروته التي لا حدود لها ومربيته الحكيمة منذ نشأته "هوبسون" لمساعدته على البقاء بعيدا عن المتاعب، يواجه التحدي الأكبر في حياته الآمنة وهو الاختيار ما بين نمط حياته المتسمة بالبذخ والمرأة الوحيدة التي أحبها في حياتها.

في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Walk of Shame، إنتاج عام 2014، بطولة إليزابيث بانكس، جيمس مارسدن، جيليان جاكوبس، إيثان سوبلي، ومن إخراج ستيفين بريل.

تدور أحداث الفيلم، عندما يصبح حلم مراسلة ذكية مهددا بعد قضائها ليلة واحدة مع شاب وسيم، إذ تجد نفسها عالقة وسط مدينة لوس أنجلوس دون هاتف أو سيارة أو هوية أو مال، فكيف ستتمكن من حضور أهم مقابلة في حياتها والتي تفصلها عنها 8 ساعات فقط.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم I Am Legend، إنتاج عام 2008، بطولة ويل سميث، ومن إخراج فرانسيس لورانس.

الفيلم مأخوذ عن رواية للمؤلف الأمريكي ريتشارد ماثيسون، وتدور أحداثه عندما يصبح روبرت نيفيل آخر بشري سليم يعيش على وجه الأرض، بعد حرب بيولوجية، ولكنه ليس لوحده، فالبشر الآخرون أصبحوا مسوخا يشبهون مصاصي الدماء، وجميعهم متعطشون لدماء نيفيل.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، الفيلم الكوميدي Befikre، إنتاج عام 2016، بطولة رانفير سينج، فاني كابور، ومن إخراج أديتيا شوبرا.

تدور أحداث الفيلم، عندما يسافر صبي تقليدي من دلهي إلى باريس بحثا عن المغامرة ويلتقي هناك مع فتاة هندية جريئة ومنفتحة ذات أصول فرنسية، وتتوالى الأحداث.