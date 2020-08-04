الحلفاوي: "مشاهد انفجار بيروت المروع تدمي القلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: علق الفنان نبيل الحلفاوي على المشاهد التي نقلتها مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية للانفجار، الذي وقع في بيروت. وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "المشاهد المروعة للدمار الشامل الذي أصاب بيروت تدمي القلب.. رحم الله الضحايا وألهم أسرهم الصبر وأصدق دعواتنا للمصابين بالشفاء وأن يلطف الله باللبنانيين في هذه المحنة". ووقع انفجار في مرفأ بيروت، هز العاصمة اللبنانية، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا، وتهشم واجهات المنازل، وتدمير سيارات، وتواصل قوات الإنقاذ مساعدة العالقين.

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