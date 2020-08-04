تراند اليوم : "بعد انفجار بيروت" نشطاء يعيدون تدوينة لحسين الجسمي .. ما الأمر

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة نشرها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وذلك بعد حدوث انفجار كبير في بيروت بلبنان والتي نشرها قبل يومين.

وكان الجسمي قد دوّن على حسابه في تويتر قبل يومين :" أنا لتخلص الدنى"، حيث علق أحد متابعيه بالقول : " ربنا يستر لبنان وأهل لبنان من سيرتك الها".

وعلق آخر :" حل عن الوطن العربي بكفاية.. مفيش أي أغنية عن إسرائيل".

كما بعث الجسمي برسالة محبة ودعم من الإمارات، من خلال مشاركة الشعب اللبناني في مداخلة تلفزيونية على الهواء مباشرة عبر قناة mtv اللبنانية، أعرب خلالها عن تهانيه ومحبته للبنان وجيشه بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسه.

وقدّم الجسمي بصوته وبرفقة عزف الفنان ميشيل فاضل على آلة البيانو أغنية "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز، وذلك ضمن أمسية احتفالية حملت عنوان "كرمالك يا وطن".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت مساء اليوم الثلاثاء، أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، والذي سمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

وبحسب ما ذكرته قناة "LBCI" فإن الحريري بخير ويتابع اتصالاته لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وأضافت القناة أنه بحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء انفجار مفرقعات نارية داخله.



