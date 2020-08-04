عمرو دياب يقدم واجب العزاء في شهداء انفجار لبنان

قدم النجم الكبير عمرو دياب واجب العزاء في شهداء انفجار لبنان، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وصرح عمرو دياب ناعيًا الشهداء: خالص عزائي للشعب اللبناني، وتمنياني بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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يذكر أن وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة،

ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

وكان الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.