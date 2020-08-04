نانسي عجرم عن انفجار لبنان: يا رب ما إلنا غيرك

توجهت النجمة نانسي عجرم بالدعاء إلى الله عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة تويتر، وذلك عقب انفجار بيروت. وصرحت نانسي عجرم قائلة: يا رب ما إلنا غيرك .. لبنان. Advertisements يذكر أن وقع انفجار كبير ظهر اليوم الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت عند مدخل بيت الوسط ونتج عنه سحب دخان تصاعدت في سماء العاصمة. الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت عند مدخل بيت الوسط ونتج عنه سحب دخان تصاعدت في سماء العاصمة. ووقع الانفجار في مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

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