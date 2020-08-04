شاهد .. آثار انفجار بيروت داخل منزل هيفاء وهبي

نشرت النجمة هيفاء وهبي بعض الفيديوهات عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات إنستجرام، حيث ظهر من خلال الفيديوهات آثار تدمير منزلها. وطمئنت هيفاء، جمهورها قائلة: نحن كلنا بخير .. قدر الله ومشاء فعل .. بيتي جنب الانفجار .. ادعو لربة بيتي روبي بالشفا اتصابت برأسها وعينيها ونقلت للمسشتفى .. كتر خير الله على كل شئ. ادعو لربة بيتي روبي بالشفا اتصابت برأسها وعينيها ونقلت للمسشتفى .. كتر خير الله على كل شئ. وأعربت هيفاء عن شدة حزنها نتيجة الانفجار قائلة: اللي صار اليوم بـ بيروت بيبكّي .. الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار. بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار. Advertisements ومن ناحيتها طالبت هيفاء من جمهورها التبرع بالدم إلى جميع مستشفيات لبنان، حتي يتم علاج المصابين. يذكر أن وقع انفجار كبير ظهر اليوم الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت عند مدخل بيت الوسط ونتج عنه سحب دخان تصاعدت في سماء العاصمة. ووقع الانفجار في مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

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