فن ومشاهير

بـ فيديو الانفجار.. شارون ستون تريد الاطمئنان على الشعب اللبناني

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نشرت الفنانة العالمية شارون ستون بعض الفيديوهات لـانفجار بيروت، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

 

وأعربت شارون ستون عن شدة حزنها، حيث أرادت الإطمئنان على الشعب اللبناني، قائلة: من لديه المزيد من المعلومات عن الانفجار؟!

 

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يذكر أن وقع انفجار كبير ظهر اليوم الثلاثاء  بالعاصمة اللبنانية بيروت عند مدخل بيت الوسط ونتج عنه سحب دخان تصاعدت في سماء العاصمة.

 

ووقع الانفجار في مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

 

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