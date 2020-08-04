تراند اليوم : مش هتصدق مجموع ياسمين صبري وعمرو دياب وأحمد حلمي في الثانوية العامة..أرقام صادمة

لم يخجل العديد من الفنانين العرب والمصريين من الإعلان عن مجموعهم في مرحلة الثانوية العامة، والتي كان البعض منها صادم للجمهور بسبب تدنيها بالمقارنة مع نجاحهم الكبير على المستوى المهني.

كشفت الممثلة المصرية ياسمين صبري، لأحد معجبيها على موقع “إنستغرام” عن أن مجموعها في الثانوية العامة كان “73%”.

وبحسب فضائية “سي بي سي” المصرية، فقد بلغ مجموع المطرب عمرو دياب في الثانوية العامة 60%، بينما بلغ مجموع الممثل أحمد فهمي، زوج الفنانة هنا الزاهد، 99.8%.

وبلغ مجموع الفنان المصري، أحمد حلمي في الثانوية العامة 50%، أما الفنان أمير كرارة بطل مسلسل “الاختيار” فبلغ مجموعة 52%، بعد 8 سنوات من الرسوب، وكان وقتها الثاني على المدرسة، بحسب تصريحاته لبرنامج “تعشب شاي” من تقديم الفنانة غادة عادل على فضائية “دي إم سي” المصرية.

وعلى عكس زوجها، أحمد حلمي، فقد كانت الفنانة منى زكي مجتهدة خلال مرحل تعليمها، إذ حصلت على مجموع 95% في الثانوية العامة، مما أهلها للالتحاق بكلية الإعلام (قسم العلاقات العامة والإعلان) بجامعة القاهرة، والذي كان يؤهلها حينها للالتحاق بكلية الطب.

كذلك الحال بالنسبة للفنانة الأردنية، ميس حمدان، التي كانت متفوقة في المرحلة الثانوية، وحصلت على مجموع 92.8%، والتحقت بالشعبة الإنجليزية في كلية التجارة.

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وحقق الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي، مجموعا في الثانوية العامة هو 57.5%، بينما الممثل الكوميدي المصري، أحمد فتحي 55.5%.

وحصلت الفنانة المصرية، روبي، على مجموع 60% في القسم الأدبي، ما جعلها تلتحق بكلية الحقوق بمحافظة بني سويف، فيما حصلت الممثلة المصرية، ريهام عبد الغفور، خلال مرحلة الثانوية العامة على مجموع 86% بقسم الأدبي في مدرسة بورسعيد بحي الزمالك، وتخرجت في كلية التجارة (قسم اللغة الإنجليزية).

واعتمد وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020، وأعلن أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال شوقي، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن “هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي”.

وأوضح شوقي، أن “النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%”.

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