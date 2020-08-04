تراند اليوم : بالصور..اللبناني ” مروان يوسف” نجم “ستار أكاديمي” يعلن إصابته بفيروس كورونا

يواصل ​فيروس كورونا إنتشاره بشكل كبير في لبنان وذلك خلال الفترة الأخيرة، وفي هذا الصدد أعلن نجم برنامج “ستار أكاديمي” الفنان اللبناني ​مروان يوسف إصابته بالفيروس.

ونشر يوسف عبر خاصة القصص المصورة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة أشار فيها إلى أنه كان في صدد إجراء عملية جراحية، وقبل دخول المستشفى أُجري له فحص الـPCR الخاص بالفيروس وأتت النتيجة إيجابية.

وأكد يوسف إيمانه بالله وقدره، وأنه ليس خائفاً من الأمر، طالباً من الجميع عدم الخوف، ومن الذين خالطوه خلال الفترة الماضية بحجر أنفسهم.