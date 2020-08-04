منى زكي تتألق في جلسة تصوير جديدة وسط الطبيعة.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت النجمة المصرية منى زكي لجلسة تصوير حديثة وسط الطبيعة.

النجمة المصرية تألقت في صور الجلسة بجمبسوت بسيط مخطط، ووضعت قبعة أنيقة على رأسها، تاركة شعرها منسدلا.

منى زكي

منى ظهرت في إحدى صور الجلسة، وهي مستلقية على الحشائش، بينما تغطي وجهها بقبعتها، في لقطة حازت على إعجاب جمهورها.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وتلقت تعليقات الغزل من جمهورها وأصدقائها الفنانين.

منى زكي

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وكانت منى زكي قد خطفت الأنظار مؤخرا بظهورها كضيفة شرف في آخر حلقات مسلسل “ونحب تاني ليه” بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان شريف منير، والفنان كريم فهمي.

منى زكي

ومن ناحية أخرى، تستعد منى زكي لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق"، والذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي، لكن تم تأجيله نظرا لتعذر استكمال التصوير في ظل أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ويشاركها بطولته كل من محمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وغيرهم، وهو من إخراج تامر محسن.

منى زكي

منى زكي