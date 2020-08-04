سعيد صالح.. رفض دور الزعيم في "مدرسة المشاغبين" ودخل السجن بسبب جملة.. صور

رنا صلاح الدين - منذ أن أطل الفنان سعيد صالح على الجمهور في سبعينات القرن الماضي دخل قلوبهم، وحقق جماهيرية عريضة، وأصبح واحد من أهم نجوم الكوميديا، رغم أنه لم يقدم أدوار البطولة واكتفى بالدور الثاني لسنوات عديدة، وكون ثنائي ناجح مع الفنان عادل إمام في حين أن بعض النقاد رأوا أن عمله معه أضر به.

سعيد صالح

سعيد صالح من مواليد محافظة المنوفية عام 1938، وتخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة.

كان من أولى مسرحياته هالو شلبي، وشارك في مسارح الجامعات.

سعيد صالح

كانت انطلاقته الحقيقية من خلال مسرحية ‹مدرسة المشاغبين›، والتي عرضت لمدة 6 سنوات في عدد من الدول العربية، وكان معه رفيق دربه الفنان عادل إمام.

شارك بعد ذلك في مسرحية ‹العيال كبرت›، بينما رفض الزعيم أن يشارك فيها.

تمنى أن يقوم بالغناء ولكن تم رفضه من قبل اللجنة، واكتفى بالتلحين في عدد من مسرحياته.

شارك في أكثر من 500 عمل سينمائي و300 عمل مسرحي.

قدّم مجموعة من المسلسلات التليفزيونية، منها «أوان الورد، والسقوط في بئر سبع، وهارب من الأيام، وأحلام مؤجلة، و9 جامعة الدول›.

رفض أن يقوم بدور بهجت الاباصيري في مسرحية ‹مدرسة المشاغبين›، وقدمه الفنان عادل إمام وقد سعيد دور مرسي الزناتي.

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تم سجنه أكثر من مرة المرة الأولى كانت في عام 1983، بعدما خرج سعيد صالح عن النص في عرضه المسرحي الشهير «لعبة اسمها فلوس»، وقال عبارة : «أمي اتجوزت 3 مرات، الأول وكلنا المش، والتاني علّمنا الغش، والتالت لا بيهش ولا بينش»، واعتبر كثيرون وقتها أن صالح قصد بجملته رؤساء مصر الثلاثة جمال عبدالناصر، أنور السادات، وحسني مبارك، ليتم سجن صالح لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ.

في عام 1991، تم القبض عليه مرتين بتهمة تعاطي مخدر الحشيش، ثم لم يتم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، ولكن الفنان الراحل وقتها قال إنه بريء من تهمة تعاطي المخدرات وإن النظام تربص به بسبب «طولة لسانه»، بحسب تعبيره.

سعيد صالح و عادل امام

قال عنه النقاد إنه صاحب الموهبة الكبيرة وكان يجب أن يكون له مكانة أكبر بكثير، ولكنه ظلم نفسه ولم يأخذ حقه.

كان واحد من مؤيدي ثورة 25 يناير، وكان يرى أن الشباب لهم حق.

ابتعد نجم الكوميديا عن الفن لفترة طويلة بسبب تعرّضه لأزمة صحية شديدة عقب إصابته بضيق في ثلاثة شرايين تطلبت إجراء عملية قلب مفتوح، بالإضافة لإصابته بمرض السكر وجلطة في المخ.

سعيد صالح و عادل امام

ترددت عدد من الأخبار عن مساعدة عادل إمام له ولكن زوجته شيماء نفت ذلك وقالت إن سعيد رفض أي مساعدة.

رحل في 1 أغسطس عام 2014، وذلك بعدما دخل في غيبوبة وتغيب عادل إمام عن جنازته.

سعيد صالح و عادل امام