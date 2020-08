شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ألبوم تونى براكستون الجديد بعنوان Spell My Name والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية تونى براكستون عن عدد من أسرار ألبومها الغنائى الجديد والذى ينتظره قطاع كبير من محبيها وعشاقها من شتي أنحاء العالم.

أكدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 52 عاما أنها عملت باجتهاد شديد علي ألبومها الغنائي الجديد و الذي يحمل اسم " Spell My Name " و من المقرر أن تطلقه في 24 أغسطس المقبل ، ويضم ألبوم " Spell My Name " 10 أغنيات تعاونت من خلالهم مع عدد من أهم المعنيين بالموسيقي و الغناء في العالم .



توني براكستون

وعن مفاجأة الألبوم فهو تعاون توني براكستون مع النجمة العالمية ميسي أليوت في واحدة من أغنيات الألبوم و هي أغنية " Do It" بريميكس جديد ، حيث قدمت براكستون هذه الأغنية منذ عدة أشهر و لاقت نجاح مذهل و لاستغلال هذا النجاح قررت أن تقدم توني الريميكس الجديد .

يذكر أن توني براكستون بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 و استطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدو من أهم نجوم العالم ، و من أبرز الأغنيات التي قدمتها " he wasn't man enough " و " long as i live " و " un-break my heart " و " let it flow " ، و غيرهم .