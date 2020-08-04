شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"المهن التمثيلية" تقدم التعازى لشعب لبنان بعد انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، ‏بيانا لتقديم التعازى باسم فنانى مصر لشعب لبنان بعد الانفجار الذى ‏ضرب وسط العاصمة بيروت.

وجاء نص البيان: "تتقدم جموع فنانى جمهورية مصر العربية بخالص ‏التعازى للشعب اللبنانى الشقيق فى ضحايا انفجار بيروت الرهيب الذى وقع ‏اليوم وتابعناه جميعا بمزيد من الأسى والألم، داعين الله عز وجل أن يلهم ‏أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للجرحى جراء هذا ‏الانفجار، حفظ الله لبنان وشعبها".‏

هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، انفجاران شديدان، ‏وتحديدا فى مرفأ بيروت، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل ‏وإصابة المئات، حيث يأتى ذلك قبل أيام من الحكم فى قضية اغتيال رئيس ‏الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى.‏