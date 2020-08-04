‏"المهن التمثيلية" تقدم التعازى لشعب لبنان بعد انفجار بيروت

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وجاء نص البيان: "تتقدم جموع فنانى جمهورية مصر العربية بخالص التعازى للشعب اللبنانى الشقيق فى ضحايا انفجار بيروت الرهيب الذى وقع اليوم وتابعناه جميعا بمزيد من الأسى والألم، داعين الله عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للجرحى جراء هذا الانفجار، حفظ الله لبنان وشعبها".
هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، انفجاران شديدان، وتحديدا فى مرفأ بيروت، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة المئات، حيث يأتى ذلك قبل أيام من الحكم فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى.
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