شكرا لقرائتكم خبر عن صور من داخل لوكيشن تصوير "أسود فاتح" تظهر آثار تدمير ‏انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت صور من داخل موقع تصوير مسلسل "أسود فاتح" للنجمة ‏اللبنانية هيفاء وهبى آثار التدمير فى الواجهات الزجاجية داخل ‏اللوكيشن جراء الانفجار الذى وقع بوسط العاصمة اللبنانية ‏بيروت، ويتواجد عدد من الممثلين المصريين هناك لتصوير ‏المسلسل إلا أن جميعهم بخير.‏

وقالت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، ‏إن منزلها الواقع فى وسط العاصمة بيروت انهارت واجهاته متأثرا بالانفجار ‏الذى وقع منذ قليل، لكنها لم تكن متواجدة بداخله.‏

وأضافت هيفاء أنها كانت تصور مسلسلها "أسود فاتح" خلال وقوع ‏الانفجار، وكانت بعيدة عن موقع الحادث، إلا أن العاملات ‏الفلبينيات فى منزلها أصيبوا بجراح فى الوجه والرأس ونقلوا ‏لأحد المستشفيات ببيروت.

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وانتابت حالة من الرعب الشديد الممثلين الذين يصورون مسلسل "‏أسود فاتح" حاليا فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعدما حدث ‏انفجار ضخم فى بيروت، حيث عاد جميع الممثلين للتصوير الأيام ‏الماضية عقب عطلة فيروس كورونا.‏

وتواصل ”الخليج 365” مع الفنان عمر السعيد، الذى يصور هناك ‏حاليا، وأكد أنه برغم بعد مكان التصوير عن مكان الانفجار إلا ‏أن الجميع شعر بهزة أرضية كبيرة، مشيرا إلى أن الجميع بخير ‏والحمد لله.‏

كما أكدت الفنانة رانيا منصور أنها كانت فى أحد المولات وقت ‏الانفجار، ثم تفاجأت بتهشم الوجهات والزجاج تطاير حولهم، مشيرة ‏إلى أن ما حدث كان يفجع القلوب، على حد وصفها، موضحة أن ‏جميع الممثلين بخير، ولكن تعرض الفندق الذى يقطن فيه ممثلو ‏المسلسل لتهشم واجهاته.‏