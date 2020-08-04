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صور من داخل لوكيشن تصوير "أسود فاتح" تظهر آثار تدمير ‏انفجار بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت صور من داخل موقع تصوير مسلسل "أسود فاتح" للنجمة ‏اللبنانية هيفاء وهبى آثار التدمير فى الواجهات الزجاجية داخل ‏اللوكيشن جراء الانفجار الذى وقع بوسط العاصمة اللبنانية ‏بيروت، ويتواجد عدد من الممثلين المصريين هناك لتصوير ‏المسلسل إلا أن جميعهم بخير.‏

 

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وقالت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، ‏إن منزلها الواقع فى وسط العاصمة بيروت انهارت واجهاته متأثرا بالانفجار ‏الذى وقع منذ قليل، لكنها لم تكن متواجدة بداخله.‏

 

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وأضافت هيفاء أنها كانت تصور مسلسلها "أسود فاتح" خلال وقوع ‏الانفجار، وكانت بعيدة عن موقع الحادث، إلا أن العاملات ‏الفلبينيات فى منزلها أصيبوا بجراح فى الوجه والرأس ونقلوا ‏لأحد المستشفيات ببيروت.

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وانتابت حالة من الرعب الشديد الممثلين الذين يصورون مسلسل "‏أسود فاتح" حاليا فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعدما حدث ‏انفجار ضخم فى بيروت، حيث عاد جميع الممثلين للتصوير الأيام ‏الماضية عقب عطلة فيروس .‏

 

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وتواصل ”الخليج 365” مع الفنان عمر السعيد، الذى يصور هناك ‏حاليا، وأكد أنه برغم بعد مكان التصوير عن مكان الانفجار إلا ‏أن الجميع شعر بهزة أرضية كبيرة، مشيرا إلى أن الجميع بخير ‏والحمد لله.‏

 

كما أكدت الفنانة رانيا منصور أنها كانت فى أحد المولات وقت ‏الانفجار، ثم تفاجأت بتهشم الوجهات والزجاج تطاير حولهم، مشيرة ‏إلى أن ما حدث كان يفجع القلوب، على حد وصفها، موضحة أن ‏جميع الممثلين بخير، ولكن تعرض الفندق الذى يقطن فيه ممثلو ‏المسلسل لتهشم واجهاته.‏

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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