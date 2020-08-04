شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يمد موعد التقديم لملتقى القاهرة السينمائى لـ11 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مهرجان القاهرة السينمائى الدولى تمديد موعد تقديم مشروعات الأفلام، للمشاركة فى النسخة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائي، وذلك لمدة أسبوع، ليصبح الموعد النهائى 11 أغسطس الحالى.
ويشترط ملتقى القاهرة السينمائى، الذى يقام ضمن فعاليات منصة أيام القاهرة لصناعة السينما، أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربياً أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم روائياً أو وثائقياً طويلاً فى مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وأن يكون مخرج المشروع قد سبق له العمل على فيلم واحد على الأقل، سواء كان طويلاً أو قصيراً، على أن يتم التقديم عبر الموقع الرسمى لمهرجان القاهرة السينمائى.
وكان مهرجان القاهرة السينمائى قد أعلن فى وقت سابق عن إقامة الدورة 42 فى موعدها نوفمبر المقبل، مع الالتزام الكامل باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التى تقرها الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة الجميع، سواء من فريق العمل أو المشاركين من صناع السينما، والجمهور أيضا.
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