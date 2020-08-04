شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يمد موعد التقديم لملتقى القاهرة السينمائى لـ‏‏11 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مهرجان القاهرة السينمائى الدولى تمديد موعد تقديم ‏مشروعات الأفلام، للمشاركة فى النسخة السابعة من ملتقى القاهرة ‏السينمائي، وذلك لمدة أسبوع، ليصبح الموعد النهائى 11 أغسطس ‏الحالى.‏

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ويشترط ملتقى القاهرة السينمائى، الذى يقام ضمن فعاليات منصة ‏أيام القاهرة لصناعة السينما، أن يكون مخرج مشروع الفيلم ‏المشارك عربياً أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم روائياً أو ‏وثائقياً طويلاً فى مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وأن يكون ‏مخرج المشروع قد سبق له العمل على فيلم واحد على الأقل، سواء ‏كان طويلاً أو قصيراً، على أن يتم التقديم عبر الموقع الرسمى ‏لمهرجان القاهرة السينمائى.‏

وكان مهرجان القاهرة السينمائى قد أعلن فى وقت سابق عن إقامة ‏الدورة 42 فى موعدها نوفمبر المقبل، مع الالتزام الكامل باتخاذ ‏كافة التدابير الاحترازية التى تقرها الدولة المصرية ومنظمة الصحة ‏العالمية، لضمان سلامة الجميع، سواء من فريق العمل أو ‏المشاركين من صناع السينما، والجمهور أيضا.‏