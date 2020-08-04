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الخوف يدب فى قلوب نجوم مسلسل أسود فاتح بعد انفجار بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الرعب الشديد انتابت أبطال مسلسل "أسود فاتح" والمتواجدين حاليا فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعدما حدث انفجار ضخم إذ عاد جميع الممثلين للتصوير الأيام الماضية عقب عطلة فيروس .

 

وتواصل ”الخليج 365” مع الفنان عمر السعيد، الذى يصور هناك حاليا، وأكد أنه برغم بعد مكان التصوير عن مكان الانفجار إلا أن الجميع شعر بهزة أرضية كبيرة، جعلت الخوف يدب فى قلوب الجميع، مشيرا إلى أن جميع الممثلين بخير والحمد لله.

 

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كما أكدت الفنانة رانيا منصور أنها كانت فى أحد المولات وقت الانفجار، ثم تفاجأت بتهشم الواجهات الزجاجية وتطاير الزجاج من حولهم، مشيرة إلى أن ماحدث كان يفجع القلوب -على حد وصفها- موضحة أن جميع الممثلين بخير، ولكن الفندق الذى يقطن فيه ممثلو المسلسل تهشمت واجهاته.

 

"أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمى، روجينا، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح،  ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد،  حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد،  مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

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