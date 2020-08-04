شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط الواجهة الزجاجية لمنزل هيفاء وهبى فى لبنان متأثرا بانفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن منزلها الواقع ‏في وسط العاصمة بيروت سقطت واجهته الزجاجية بسبب الانفجار الكبير الذى وقع منذ قليل لكنها لم تكن ‏متواجدة بداخله.

وأضافت هيفاء أنها كانت تصور مسلسلها "أسود فاتح" خلال وقوع الانفجار وكانت ‏بعيدة عن موقع الحادث، إلا أن العاملات الفلبينيات في منزلها أصيبوا بجراح في ‏الوجه والرأس بعد سقوط الزجاج عليهن وتم نقلهن لأحد المستشفيات ببيروت.‏

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وانتابت حالة من الرعب الشديد الممثلين الذين يصورون مسلسل "أسود فاتح" حاليًا ‏فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعدما حدث انفجار ضخم فى بيروت.

وتواصل ”الخليج 365” مع الفنان عمر السعيد، الذي يصور هناك حاليا، وأكد أنه ‏رغم بعد مكان التصوير عن مكان الانفجار، إلا أن الجميع شعر بهزة أرضية ‏كبيرة، مشيرًا إلا أن الجميع بخير والحمد لله.‏

كما أكدت الفنانة رانيا منصور، أنها كانت في أحد المولات وقت الانفجار، ثم ‏تفاجأت بتهشم الوجهات والزجاج تطاير حولها، مشيرة إلى أن ما حدث كان يفجع ‏القلوب على حد وصفها موضحة أن جميع الممثلين بخير، ولكن تعرض الفندق الذى ‏يقطن فيه ممثلو المسلسل لتهشم واجهاته.‏