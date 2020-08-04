محمود عبدالمغني يكشف لـ"الخليج 365" عوامل نجاح "صاحب المقام"

يؤمن الفنان المصري محمود عبدالمغني أن الدور الجيد يقاس بتأثيره وليس بحجمه، ويقول إن هدفه هو تقديم عمل فني مفيد يستمتع به الجمهور.



من جديد، يلتقي محمود عبدالمغني جمهوره في فيلم سينمائي يحمل اسم "صاحب المقام" تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

واستطاع عبدالمغني أن يخطف أنظار من تابعوا الفيلم بمشهد حرك مشاعرهم.

”الخليج 365” التقت محمود عبدالمغني للحديث عن عوامل نجاح "صاحب المقام"، الذي عرضته منصة "شاهد" قبل أيام، ودوره في الفيلم.





ما تعليقك على إشادة الجمهور بدورك في "صاحب المقام"؟

أعلم جيدا أن حجم دوري صغير جدا في الفيلم، ولكن تعلمت أن الدور بأهميته وليس بمساحته.

قمت بأداء مشهد روحاني في أحداث الفيلم، تقدر تقول حوار بين العيد وربه، إنسان كان يرتكب الأخطاء، ثم يرجع إلى ربه ليبحث عن التوبة.

هذا المشهد لمس الناس، وحقق نجاحا كبيرا، ولا أبالغ إذا قلت إنني شعرت بسعادة كبيرة لأن إحساسي وصل للجمهور وترك أثرا في نفوسهم.

هل واجهت صعوبة في أداء الدور؟

لا، فقد تعاملت مع الشخصية بإحساسي، وحاولت ترجمة هذا الأمر للناس بصدق؛ لذا وصلت رسالتي للمشاهدين.

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في رأيك ما هي عوامل نجاح "صاحب المقام"؟

في البداية يجب الإشادة بالمؤلف إبراهيم عيسى لأنه دائما يبحث ويفتش في موضوعات جريئة، والعمل يقترب من أولياء الله الصالحين وإيمان الناس بقدرتهم على حل المشاكل والأزمات.





من عوامل نجاح الفيلم أيضا وجود مخرج صاحب رؤية وهو ماندو العدل، وفريق من النجوم الكبار مثل يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وبيومي فؤاد.

ما رأيك في عرض الفيلم عبر منصة "شاهد" الرقمية؟

سعيد جدا بالتجربة، ويكفي عدد مشاهدات الفيلم التي بلغت 3 ملايين في غضون 3 أيام من عرضه على المنصة، وهذا أمر رائع.

كما أن عرض الأعمال الجديدة عبر منصات رقمية هو أمر متعارف عليه عالميا الآن، وأكبر دليل على ذلك شبكة نتفليكس وحماسها لإنتاج أفلام ومسلسلات لعرضها على منصتها الرقمية.





تردد أن الفيلم تعرض للقرصنة.. ما تعليقك؟

دون شك يجب القضاء على القرصنة لأنها تضر بمصلحة شركات الإنتاج، ولكن لست قلقا على مصير فيلم "صاحب المقام" لأن عدد المشاهدات كبير جدا، وأتصور أن جمهور السينما لن يتراجع عن متابعة عمل جيد، يناقش قضية حيوية ويضم نخبة متميزة من النجوم.

حدثنا عن مشروعاتك الفنية المقبلة؟

أعود للدراما التليفزيونية قريبا بعملين هما "خيط حرير" مع مي عزالدين، و"شارع 9 " مع رانيا يوسف ونيرمين الفقي.