الخليج 365الثلاثاء 2020/8/4 10:19 م بتوقيت أبوظبي
عبر نجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن شعورهم بالصدمة على خلفية الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.
وكتبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على "تويتر": "يا رب لا تهجر سما لبنان"، فيما نشرت الفنانة نانسي عجرم تغريدة عبر "توتير"، قالت خلالها: "يا رب ما إلنا غيرك... لبنان".
كما عبرت الفنانة إليسا عن تعاطفها مع بلدها، متمنية ألا يكون هناك ضحايا، وأن يتماثل الجرحى للشفاء.
وأضافت: "محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم. الله يحمي لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن اللبناني عن أحداث بيروت: يا رب ما إلنا غيرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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