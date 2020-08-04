نجوم الفن اللبناني عن أحداث بيروت: يا رب ما إلنا غيرك

عبر نجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن شعورهم بالصدمة على خلفية الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على "تويتر": "يا رب لا تهجر سما لبنان"، فيما نشرت الفنانة نانسي عجرم تغريدة عبر "توتير"، قالت خلالها: "يا رب ما إلنا غيرك... لبنان".

كما عبرت الفنانة إليسا عن تعاطفها مع بلدها، متمنية ألا يكون هناك ضحايا، وأن يتماثل الجرحى للشفاء.

وأضافت: "محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم. الله يحمي لبنان".