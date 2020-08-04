هيفاء وهبي حزينة على لبنان وتدعو للتبرع بالدم للجرحى

أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن حزنها الشديد، بعد الانفجار الضخم الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت، داعية الأشخاص للتبرع بالدم لإنقاذ جرحى الانفجار.



وقالت وهبي عبر حسابها على تويتر: "اللي صار اليوم ببيروت بيبكّي، الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار".





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واندلع حريق كبير في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.



وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأظهرت الصور حجم الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار في وقت تعالت الأصوات بأن ما يحدث في بيروت كارثة بكل المقايس لم تحدث من قبل.