الخليج 365 - صفوت دسوقيالثلاثاء 2020/8/4 08:43 م بتوقيت أبوظبي
أعرب الفنان حميد الشاعري، عن سعادته عقب لقاء جمعه بابنتيه "نبيلة ونورا"، بعد غيابهما بسبب ظروف وباء فيروس كورونا المستجد التى منعت عودتهما من الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشر الشاعري، صورة تجمعه بأسرته عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليها: "الحمد لله، بناتي نبيلة ونورا في مصر بعد 90 يوم حظر في أمريكا، بحبكم".
وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف حركة الطيران بين الدول، ما أدى إلى احتجاز عدد كبير من المسافرين في بلدان مختلفة، قبل أن تستأنف حركة الطيران بين عدد من الدول مؤخرا.
على الصعيد الفني، يواصل حميد الشاعري التحضير لألبوم غنائي جديد من المقرر طرحه قريبا، يعود من خلاله للغناء بعد غياب 20 عاما.
ويتعاون الشاعري في هذه التجربة مع عدد من الموزعيين والملحنيين والشعراء الجدد.
يذكر أن حميد الشاعري من مواليد 29 نوفمبر 1961، ويحمل الجنسيتين الليبية والمصرية، وتوهجت نجوميته في التوزيع الموسيقي طوال فترة ثمانينيات القرن الماضي.
ويضم أرشيف الشاعري الغنائي 16 ألبوما منها "كواحل، شارة، قشر البندق، غزالي".
كانت هذه تفاصيل خبر حميد الشاعري يلتقي ابنتيه بعد 90 يوما من "حظر كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.