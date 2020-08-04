حميد الشاعري يلتقي ابنتيه بعد 90 يوما من "حظر كورونا"

أعرب الفنان حميد الشاعري، عن سعادته عقب لقاء جمعه بابنتيه "نبيلة ونورا"، بعد غيابهما بسبب ظروف وباء فيروس كورونا المستجد التى منعت عودتهما من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الشاعري، صورة تجمعه بأسرته عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليها: "الحمد لله، بناتي نبيلة ونورا في مصر بعد 90 يوم حظر في أمريكا، بحبكم".





وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف حركة الطيران بين الدول، ما أدى إلى احتجاز عدد كبير من المسافرين في بلدان مختلفة، قبل أن تستأنف حركة الطيران بين عدد من الدول مؤخرا.

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على الصعيد الفني، يواصل حميد الشاعري التحضير لألبوم غنائي جديد من المقرر طرحه قريبا، يعود من خلاله للغناء بعد غياب 20 عاما.

ويتعاون الشاعري في هذه التجربة مع عدد من الموزعيين والملحنيين والشعراء الجدد.



يذكر أن حميد الشاعري من مواليد 29 نوفمبر 1961، ويحمل الجنسيتين الليبية والمصرية، وتوهجت نجوميته في التوزيع الموسيقي طوال فترة ثمانينيات القرن الماضي.

ويضم أرشيف الشاعري الغنائي 16 ألبوما منها "كواحل، شارة، قشر البندق، غزالي".