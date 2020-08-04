شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب يتاجر فى المخدرات فى مسلسل "تقاطع طرق" مع منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان سيد رجب دور تاجر مخدرات خلال أحداث مسلسل "تقاطع طرق"، للنجمة منى زكى ويكون هناك عدواة بينه وبين الفنان محمد ممدوح "تايسون"، تكشفها حلقات المسلسل ومن المقرر ان يعرض المسلسل في رمضان 2021 المقبل بعد تأجيله من عرضه رمضان الماضى.

وعاد فريق العمل للبلاتوه قبل عيد الأضحى بأسبوع مع المخرج تامر محسن، لاستئناف تصوير مشاهد العمل فى الديكورات الخاصة بالمسلسل، وذلك بعد توقف 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، والذى تسبب فى خروج العمل من شهر رمضان الماضى.

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وقرر المخرج تامر محسن الانتهاء من التصوير قبل نهاية العام الجارى، ومن المقرر أن تنافس به منى زكى فى موسم شهر رمضان المقبل لعام 2021، حيث انتهت منى من تصوير 30% من أحداث العمل والتى تجمع بينها وبين محمد فراج وتايسون – محمد ممدوح

يذكرأن مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن

وكانت آخر أعمال سيد رجب مشاركته في مسلسل "أبو العروسة" مع الفنانة سوسن بدر والذى حقق نجاحا جماهيرياً وقت عرضه، وشارك فيه مجموعة من النجوم منهم نيرمين الفقى ومدحت صالح وكارولين عزمى وميدو عادل وآخرون.