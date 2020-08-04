شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل هيفاء وهبى فى لبنان متأثرا بانفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن منزلها الواقع في وسط العاصمة بيروت انهار متأثرًا بالانفجار الذى وقع منذ قليل لكنها لم تكن متواجدة بداخله.
وأضافت هيفاء أنها كانت تصور مسلسلها "أسود فاتح" خلال وقوع الانفجار وكانت بعيدة عن موقع الحادث، إلا أن العاملات الفلبينيات في منزلها أصيبوا بجراح في الوجه والرأس ونقلوا لمستشفى القزاز ببيروت.
وانتابت حالة من الرعب الشديد الممثلين الذين يصورون مسلسل "أسود فاتح" حاليًا فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعدما حدث انفجار ضخم فى بيروت.
وتواصل ”الخليج 365” مع الفنان عمر السعيد، الذي يصور هناك حاليا، وأكد أنه رغم بعد مكان التصوير عن مكان الانفجار، إلا أن الجميع شعر بهزة أرضية كبيرة، مشيرًا إلا أن الجميع بخير والحمد لله.
كما أكدت الفنانة رانيا منصور، أنها كانت في أحد المولات وقت الانفجار، ثم تفاجأت بتهشم الوجهات والزجاج تطاير حولها، مشيرة إلى أن ما حدث كان يفجع القلوب على حد وصفها موضحة أن جميع الممثلين بخير، ولكن تعرض الفندق الذي يقطن فيه ممثلو المسلسل لتهشم واجهاته.
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