شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار لـ ”الخليج 365” بعد انفجار بيروت: أنا وعائلتى بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم اللبناني وائل جسار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه وزوجته وأولاده بخير بعد الحادث الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.وأضاف في تصريحاته : ربنا يرحم ضحايا الانفجار، مشيرا أن بيته تأثر بما حدث ولكن لم يحدث أى خسائر .

وأشار أنه يشكر كل أصدقائه وزملائه من داخل الوسط الفني وخارجه الذين قاموا بالاطمئنان على صحته بعد حدوث الانفجار الأليم مختتما حديثه : شكرا مصر والوطن العربى كله .

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وأعلنت وسائل إعلام لبنانية أنه وقعت إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على اوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار الذي وقع مساء اليوم. ونفت مصادر لبنانية مطلعة صحة ما تم تداوله بأن الانفجار الذي وقع مساء اليوم في العاصمة بيروت لم يكن يستهدف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.