شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانون يتضامنون مع لبنان.. سميرة سعيد ومايا نصرى ورامى صبرى يدعون للمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة بيروت فى لبنان منذ قليل، انفجار ضخم فى مخزن لتصنيع الصواريخ تابع لحزب الله، مما أسفر عن عدد كبير من الضحايا والإصابات.

وسرعان ما حرص عدد كبير من النجوم والفنانين على دعم لبنان بصور من الإعلام ومقطع فيديو للانفجار، وكانت من ضمن الداعمين للمصابين، الفنانة سميرة سعيد التى كتبت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام "مشهد مخيف ومرعب، لا أفهم فى لغة السياسة ولا بمواءماتها ولا بمتناقضاتها لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف.. الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه الكوارث التى تتوالى علينا تباعا".

بينما حرصت الفنانة مايا نصري، على نشر صورة من الانفجار عبر حسابها الشخصي وكتبت " اصدقائى فى لبنان طمنونا عليكم، أنا وعائلتى بخير"، وكتب الفنان رامى صبرى على صورة علم لبنان "اللهم احفظ لبنان وأهلها".

وعلى جانب آخر، ذكرت شبكة mtv اللبنانية أن ما لا يقل عن 11 جثة داخل المرفأ الذى شهد الانفجار الشديد مساء اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدة أن رائحة مادة المازوت تفوح فى المكان.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية أنه وقعت إصابات وأضرار كبيرة فى المنازل والسيارات على اوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار الذى وقع مساء اليوم.

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ونفت مصادر لبنانية مطلعة صحة ما تم تداوله بأن الانفجار الذى وقع مساء اليوم فى العاصمة بيروت لم يكن يستهدف رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى.

وقالت قناة "إم – تى – فى" اللبنانية إن الانفجار ليس استهداف سياسى من هذا الانفجار وأى حديث عن هذا الموضوع غير صحيح.

كما أكد مصدر أمنى احتراق العنبر رقم 12 فى المرفأ أدى إلى انفجار المفرقعات النارية داخله.