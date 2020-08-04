شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد تتزوج محمد مهران فى مسلسل "طلقتك نفسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزوج الفنانة هاجر أحمد الفنان محمد مهران خلال أحداث مسلسل "طلقتك نفسى"، حيث انتهت من تصوير مشاهد حفل زفافها قبل عيد الأضحى، والعمل يناقش قصص مشاكل الزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهى ظاهرة أصبحت متفشية فى مجتمعنا المصرى، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية المهمة بطريقة درامية.

"طلقتك نفسى"، يضم 15 قصة، وكل قصة تتضمن حلقتين، يكون بطلها مجموعة من الفنانين، حيث تعاقدت الشركة المنتجة مع كل من أحمد عصام، ميدو عادل، محمد مهران، هاجر أحمد، كارولين عزمى، نانسى صلاح، وعدد آخر من الوجوه الجديدة للمخرج محمد النقلى.

مسلسل "طلقتك نفسى"، يضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، حيث تتميز كل قصة بمزيج من الشباب والممثلين الكبار، وتأتى أسماء ضيوف الشرف كالتالى، بيومى فؤاد، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صبرى عبد المنعم، أحمد صيام، عايدة رياض، نهال عنبر، ليلى عز العرب، تغريد فهمى، حنان يوسف، والمسلسل قصة أحمد عصام، سيناريو وحوار أحمد صبحى.