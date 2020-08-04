"بيتي اتكسر كله وقلبي مقهور".. كيف تأثر النجوم من انفجار بيروت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب العديد من النجوم عن استيائهم جراء الانفجار الهائل، الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء.

وحرص عدد من المشاهير التعليق على الأمر من خلال حساباتهم الرسمية بموقع "تويتر"، ونستعرض في السطور التالي أبرز تعليقات الفنانين على الحادث:

محمد هنيدي

وكتب الفنان محمد هنيدي: "ربنا يحفظكم ويسترها على أهلنا في لبنان ويحميكم يارب".

شيرين عبدالوهاب

فيما علقت: "قلبي معاكم وربنا يحفظ لبنان وأهلها وربنا يطمنا عليكم".

أمير طعيمة

علق الشاعر أمير طعيمة على الحادث، قائلًا: "فيديوهات انفجار بيروت مرعبة، ربنا يسلم ويحفظ كل أهلنا وإخواتنا في لبنان، طمنونا عليكم يا جماعة".

نانسي عجرم

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أعربت عن حزنها جراء الانفجار الواقع ببيروت، قائلة: "يا رب ما إلنا غيرك".

إليسا

Advertisements

وتفاعلت الفنانة اللبنانية إليسا، مع الحادث، مغردة: "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار، أنا الحمد لله بخير وإن شا لله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب، !بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم الله يحمي لبنان".

نيشان

وعلق الإعلامي اللبناني نيشان، على الأمر، من خلال حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "انفجار، الله يساعد العالم".

نيكول سابا

وتأثرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بالحادث المؤسف، قائلة: "يا ربي دخلك شو صار انهزت فينا البناية كأنو انفجار!".

إنجي علاء

الكاتبة إنجي علاء، حرصت على التفاعل مع الحادث من خلال تغريدة لها جاء فيها: "انفجار بيروت مرعب، ايه ده؟!! إزاي يحصل كده؟! لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يحفظ شعب لبنان من كل شر، ربنا يسترها عليهم".

نوال الكويتية

وتفاعلت أيضًا الفنانة الكويتية نوال، مع الحادث، وعلقت: "اللهم ألطف في لبنان اللهم احفظ لبنان حسبنا الله ونعم الوكيل قلوبنا معاكم الله يحفظكم".

وأفادت تقارير إعلامية لبنانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع عشرات الإصابات جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وتسبب بأضرار هائلة في محيط المنطقة.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن هناك إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع.