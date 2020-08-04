محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
طمأن المنتج محمد العدل، المصريين، على سلامة فريق مسلسل أسود فاتح، الذي يصور في بيروت، ويضم عدة مصريين، بعد وقوع انفجار في العاصمة اللبنانية.
وقال العدل، عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله على سلامة طاقم عمل مسلسل أسود فاتح، إخراج كريم العدل بالعاصمة بيروت.. كل فريق العمل بخير".
يذكر أن كريم العدل هو نجل المنتج محمد العدل. ويستكمل حاليا تصوير مسلسل أسود فاتح، الذي توقف قبل رمضان بسبب فيروس كورونا.
مسلسل أسود فاتح بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وأحمد فهمي وصبري فواز وفراس سعيد ورانيا منصور، وتأليف ورشة كتابة بإشراف أمين جمال.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفجار بيروت.. تعرف على وضع الفنانين المصريين في مسلسل "أسود فاتح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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