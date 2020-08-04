محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
أعلن وزير التعليم د. طارق شوقي، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020، وبالتزامن مع إعلان تفاصيل المجموع بالسنة الفارقة في مشوار طلابها، نكشف أبرز نتائج نجوم الأغنية في الثانوية العامة.
الفنان عمرو دياب كشف فى العديد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية أن الثانوية العامة كانت من أصعب مراحل حياته الدراسية، وحصل على مجموع 60%، فالتحق بمعهد الموسيقى العربية لتحقيق أولى خطواته في مشواره الفني، واكتفى بالوصول للعام الدراسي الثالث، ولم يحصل على البكالوريوس.
أما مجموع محمد حماقى بالثانوية العامة فقد كان 65%، وبعد الاتفاق مع عائلته فضل دخول كلية التربية الموسيقية بالزمالك.
ودخل تامر حسنى اختبارات الثانوية العامة وحصل على نسبة 73%، ليتجه لدراسة الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة بالسادس من أكتوبر.
الفنان محمد منير فضل دراسة الفنون التطبيقية، بعد حصوله على الثانوية العامة بنسبة وصلت إلى 75%، والتحق بقسم التصوير، وشاركه الدراسة بالكلية نفسها الفنان علي الحجار، الذي حصل على النسبة نفسها في الثانوية العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر "دياب لم يكمل الدراسة في المعهد ومنير والحجار كانا زميلين".. ماذا فعلت الثانوية العامة في نجوم الأغنية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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