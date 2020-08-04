صور| تزامنا مع مئوية "ملك الترسو".. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استعادت الفنانة ليلى علوي، ذكريات تعاونها مع الفنان الراحل فريد شوقي، من خلال نشر العديد من الصور التي جمعتهما في عدة أعمال فنية، بمناسبة ذكرى مئوية الفنان الكبير.

وعلقت "ليلى"، على الصور قائلة: "كان لي الشرف إني وقفت أمام عملاق من عمالقة الفن والإنسانية فريد شوقي في عدة أعمال، وكانت أول بطولة تكون قدام ملك الترسو شخصيًا، لما بفتكر دلوقتي كواليس ترشيحي ومشاركتي في بطولة فيلم البؤساء مع العملاقين يوسف وهبي وفريد شوقي، بحمد ربنا إني كنت إلى حد كبير محظوظة إني أقف قدام مدرستين زي دول في أول مشواري".

وأضافت: "وتوالت الأفلام ومنها العمل الأشهر خرج ولم يعد، وأيام التحدي، واه يا بلد اه، وفي حضرة فريد شوقي اتعلمت يعني ايه نجم وإزاي النجم لازم يبقى إنسان أولا، فريد شوقي كان ملك في حضوره وأخلاقه واهتمامه بشغله وموهبته وحبه للي حواليه وللفن اللي اداله حياته كلها، واحنا بنحتفل بمئوية الملك عايزة ادعيله بالرحمة والمغفرة، وأقول إنه الفنان الحقيقي مابيموتش، مبيتنسيش".