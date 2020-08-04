محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة روبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة. وعلقت روبي على الصورة: "عودة"، وحازت الصورة على إعجاب قطاع كبير من جمهورها ومتابعيها. وظهرت الفنانة الشابة في الصورة بإطلالة كاجوال، مرتدية "هوت شورت"، وهي تقف في طريق به صخور. Advertisements يذكر أن روبي، تشارك في بطولة فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "1919" للأديب أحمد مراد. والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، أحمد مالك، عارفة عبدالرسول، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

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كانت هذه تفاصيل خبر روبي بـ "الشورت" في أحدث ظهور لها.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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