طفلة أغنية "تررم" تحتفل بنجاحها في الثانوية العامة بهذا المجموع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت نهال نور -طفلة كليب تررم- بنجاحها في الثانوية العامة.

ونشرت "نهال" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها، علقت عليها: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، 83.9%".

فيما قدم لها عدد كبير من متابعيها وأصدقائها التهاني على نجاحها.

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نهال نور من مواليد 2001، وهي الأخت الصغرى للفنان نهاد نور، ولدت في مصر من أصول سورية جزائرية، وشاركت الفنان محمود العسيلي في كليب "تررم".

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد اعتمد صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة طلال الثانوية العامة.