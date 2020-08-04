بعد خضوعه للجراحة.. أمل الطائر يغادر المستشفى ويعود لمنزله‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

غادر الشاعر أمل الطائر مستشفى القوات المسلحة بالمعادي اليوم الثلاثاء عائدا لمنزله، بعد استقرار حالته الصحية وضبط سيولة الدم.

ودخل الشاعر أمل الطائر المستشفى بعد معاناته من جلطات بالمخ، والقدم السكري، وسيولة الدم، وخضع خلال تواجده لعملية جراحية.

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الشاعر أمل الطائر61 عاما يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، ونشأ في عائلة فنية.

وقدم أمل الطائر ما يزيد عن الـ700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته، نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، أبوسه، وغيرهم.

وغنى من كلمات الطائر محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وغيرهم.