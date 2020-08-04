مايا دياب ترد على عمرو دياب بعد إعادة تقديمها أغنية "قمرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر قناة سكاي نيوز، إنها لا تعلم أن الفنان الكبير عمرو دياب "غاضب" من إعادة تقديم أغنيته "قمرين" بشكل جديد.

وأكدت أن الأغنية التي قدمتها مع مغني الراب فرنش مونتانا ومساري، تعود للمنتج محسن جابر، وقامت هي بأخذ حقوقها من المنتج الكبير.

وتابعت: "ما عندي علم إن عمرو دياب زعلان أو لا، وأنا بحب عمرو كتير وعلاقتي فيه كويسة، ومش زعلانة إنو زعلان، لأنه نجم متله إنك بتعيدله أغنية بوجوده وبنجوميته، ما بعتقد إن لازم يكون فيه زعل".

وكانت مايا دياب قد طرحت الأغنية منذ عامين، بينما قدم الهضبة أغنيته "نور العين" عام 1996، وحققت الأغنية وقتها نجاحا كبيرا