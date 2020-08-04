ياسمين صبري وهنيدي وأمير كرارة.. تعرف نتائج الثانوية العامة للنجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اعتمد دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة.

وفي عدد من الحوارات واللقاءات التلفزيونية، كشف عدد من نجوم الفن عن مجموعهم في الثانوية العامة.

وقال الفنان محمد هنيدي، في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه حصل على نتيجة 57% بالثانوية العامة، التحق بعدها بكلية الحقوق.

الفنانة عبير صبري، قالت في حلقة من حلقات برنامج "عيش الليلة" مع الفنان أشرف عبدالباقي، إنها حصلت على مجموع 51% في الثانوية العامة، وأخذت "علقة ساخنة" من والدها، وبعدها التحقت بكلية الحقوق.

بينما قال الفنان أحمد فهمي، في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، إنه كان متفوقا في الثانوية العامة، فحصل في الصف الثاني الثانوي على مجموع 96.6%، بينما حصل على مجموع 99.8% في الصف الثالث الثانوي، والتحق بعدها بكلية الهندسة.

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وأكد الفنان أمير كرارة، في حواره مع برنامج "تعشب شاي" مع الفنانة غادة عادل، أنه حصل على مجموع 52% في الثانوي العامة، بعد 8 سنوات من الرسوب، وكان وقتها الثاني على المدرسة.

وكتب الفنان محمد أنور، عبر حسابه الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، أنه حصل على مجموع 73% في الثانوية العامة، ودخل كلية الهندسة بجامعة الفاتح بطرابلس الليبية.

بينما ردت الفنانة ياسمين صبري، على سؤال أحد متابعيها عبر إنستجرام، عن مجموعها في الثانوية العامة قائلة: "73%".

أما الفنان محمد حاتم، فأكد أن مجموعه في الصف الثاني الثانوي كان 82%، وبعدها في الصف الثالث الثانوي حصل على مجموع 86%، والتحق بعدها بكلية الحقوق.