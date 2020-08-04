تراند اليوم : شاهد.. صورة زفاف لياسيمن الخطيب تشعل مواقع التواصل

فاجأت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب؛ جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة نادرة من أول حفل زفاف لها وكان عمرها 19 عامًا فقط، حيث بدت أكثر جمالاً وقتها وفق المتابعين.

ونشرت الخطيب؛ عبر "إنستغرام"، صورة لها بفستان الزفاف من أول عُرس لها، وأرفقت معها تعليقا قائلة: "إمبارح.. وأنا بعذوبتي سارح.. كان عندي 19 عاماً"، وسرعان ما قامت بمسح التعليقات ووقفها.

وتزوّجت ياسمين الخطيب؛ ثلاث مرات في السابق، أولها كانت بعمر الـ 19 عامًا، من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضي بمجلس الدولة في مصر، كما أنه يُعد والد ابنيها أدهم وجلال، وانفصلت عنه بهدوء بعد 6 سنوات من الزواج.

وعن تلك الزيجة تحدثت ياسمين في وقت سابق، قائلة إنها كانت لها ملابساتها وظروفها المختلفة، حيث كانت محط أنظار الرجال في هذا السن والذين تقدموا للزواج منها، من أبناء الأقارب، وأبناء الجيران، وأبناء أصدقاء العائلة، ما جعلها تحت ضغط كبير، فقررت وقتها أن تختار زوجا للهرب من هذا الضغط.

وتزوّجت الخطيب للمرة الثانية من قاض أيضاً، لكنها رفضت ذكر اسمه في أي مناسبة، مكتفية بإعلان مدة الزواج التي هي 3 سنوات فقط، كما أنها وصفتها بأنها تجربة سطحية جدا.

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ومعروف عن ياسمين الخطيب أن زيجتها الثالثة كانت سرية من المخرج والبرلماني خالد يوسف، واستمرت عامين فقط ووقع الطلاق بسبب رفض يوسف إشهار الزواج منها، وأشهرت عن زواجها منه عقب الفضيحة الجنسية التي سُربت.



