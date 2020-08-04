تراند اليوم : هل يتم تصفية مشاهير الكويت المتهمين بغسيل الأموال؟.. محامي شهير يكشف مفاجأة

بعد الضجة الكبيرة التي شهدتها الكويت، توقع المحامي الكويتي فهد الحداد الذي ذاع صيته مع تفجر قضية "مشاهير غسيل الأموال"، تصفية بعض المتورطين في القضية، في حال عدم محاسبتهم من قبل الأجهزة الأمنية الكويتية، مؤكداً أن وحدة التحريات لغسيل الأموال أثبتت تورط البعض في قضايا من شأنها الإضرار بالمجتمع.

وقال الحداد في لقاء تلفزيوني، إن لديه قائمة تضم عدداً من الأسماء المتورطة في "غسيل الأموال" التي تحولت إلى قضية رأي عام، مضيفاً أن احترامه للقانون هو السبب الرئيس في عدم فضحهم ونشر أسمائهم عبر المنصات الإلكترونية.

وأكد المحامي الذي أثار الجدل كثيراً في الآونة الأخيرة، أن لديه معلومات ووثائق منذ العام 2017 تتعلق بقضية غسيل الأموال، ولكنه يثق في التحريات الأمنية الكويتية.

وردا على تصريحات بعض المشاهير بأنه يسيء إليهم بحثاً عن الشهرة، أوضح الحداد، أنه لا يسعى لأي شهرة علي الإطلاق، ولكن حبه لوطنه هو المحرك الأساسي له، قائلا "حق التقاضي مكفول للجميع وأي شخص ذكرت اسمه يريد يقاضيني يروح لكن أنا لدي ما يؤكد صحة كلامي ومسؤل عن ذلك".

وكان الحداد قد كشف عن تورط عدد من المشاهير في القضية، وعلى رأسهم الفاشينيستا روان بن حسين والتي شكك في رواية انفصالها عن زوجها الليبي يوسف المقريف، معتبرًا الاتهامات التي وجهتها له غير صحيحة، وأن الأخير متورط مع النظام الليبي السابق في قضية تهريب أموال الشعب إلى لندن.

وقال فهد الحداد في مقطع فيديو عبر تقنية البث المباشر على إنستغرام: إن زوج روان بن حسين متورط في سرقة أموال الشعب وقام بتحويلها إلى لندن، وإنه اتفق مع زوجته روان بن حسين على غسل تلك الأموال عن طريق الإعلانات والدعايات، إلا أنهما اختلفا وحدث سوء تفاهم بشأن شرعنة تلك الأموال، ما جعل أمر الطلاق والانفصال هو الظاهر بينهما.