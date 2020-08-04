تراند اليوم : انفجار يدمر منزل فنانة شهيرة ورسالة تكشف حالتها الصحية

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، انفجارًا ضخمًا، هز العاصمة وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى، حسبما أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية في تصريحات لـ”إكسترا نيوز”.

وعلقت الفنانة إليسا على هذا الحادث الضخم الذي حدث في بيروت مساء اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة، قائلة :”محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمد لله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم. الله يحمي لبنان”.

8/4/2020

وعقب الانفجارات سادت حالة من الفوضي وسط بيروت، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان، حيث سبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت.

فيما أكد الصليب الأحمر اللبناني، أن هناك أكثر من 100 جريح يتلقون العلاج الآن، فضلًا عن وجود عشرات المصابين.