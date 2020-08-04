بـ فيديو الانفجار .. رضوى الشربيني تدعو لـ لبنان شعبًا وأرضًا

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني فيديو انفجار بيروت، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وصرحت رضوى الشربيني، قائلة: لا حول ولا قوة الا بالله .. اللهم نجي لبنان شعبًا وارضًا

يارب.

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يذكر أن وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

وكان الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.