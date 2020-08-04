راغب علامة: أتباع الزعامات الطائفية تدعم المازوت

أعرب النجم راغب علامة عن شدة غضبه تجاه أتباع الزعامات الطائفية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وصرح راغب علامة قائلًا: باختصار .. الدولة اللبنانية تدعم المازوت من ما

تبقّى من أموال الناس ، يقوم أتباع الزعامات الطائفية بالسيطرة والإستيلاء على المازوت المدعوم ويبيعونه للناس بالسوق السوداء !! لعنكم الله يا من لا تعرفون الله.

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يذكر أن وقع انفجار ضخم

في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

وكان الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.