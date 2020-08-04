برفقة دينا الشربيني..‘عمرو دياب يُعلن عن أغنية جديدة لصيف 2020

تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع للهضبة عمرو دياب برفقة الفنانة دينا الشربيني، أثناء إعلانه عن أحدث أغنياته بالتعاون مع المستشار تركي آل الشيخ، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

ظهر دياب في الفيديو مع دينا ليهنىء تركي بعيد ميلاده، بالإضافة إلى

إعلانه عن أغنيته الجديدة معه، وذلك أثناء عطلته الصيفية التي يقضيها في إحدى قرى الساحل الشمالي.

يذكر أن آخر تعاون غنائي لديبا مع تركي كانت من خلال اغنية "مقدرش ع النسيان" التي طرحها في

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شهر إبريل من العام الماضي، ولحنها :عمرو مصطفى، وقام بتوزيعها:أسامة الهندي، واقتربت من الـ 11 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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يذكر ان دياب قد طرح حديثاً كليب أغنية "يابلدنا ياحلوة"، وسجلت أكثر من 9 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج :طارق العريان.