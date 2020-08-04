تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع للهضبة عمرو دياب برفقة الفنانة دينا الشربيني، أثناء إعلانه عن أحدث أغنياته بالتعاون مع المستشار تركي آل الشيخ، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
ظهر دياب في الفيديو مع دينا ليهنىء تركي بعيد ميلاده، بالإضافة إلىإعلانه عن أغنيته الجديدة معه، وذلك أثناء عطلته الصيفية التي يقضيها في إحدى قرى الساحل الشمالي.
يذكر أن آخر تعاون غنائي لديبا مع تركي كانت من خلال اغنية "مقدرش ع النسيان" التي طرحها في
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يذكر ان دياب قد طرح حديثاً كليب أغنية "يابلدنا ياحلوة"، وسجلت أكثر من 9 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج :طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر برفقة دينا الشربيني..‘عمرو دياب يُعلن عن أغنية جديدة لصيف 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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