أعربت النجمة إليسا عن حزنها الشديد بسبب انفجار بيروت، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.
وصرحت إليسا قائلة: محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من الليصار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم. الله يحمي لبنان.
يذكر أن وقع انفجار ضخم فيمرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.
وكان الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا عن انفجار بيروت: أنا الحمد لله بخير وانشالله ما يكون في شهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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