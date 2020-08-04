تذاكر إضافية لحفل مدحت صالح في دار الأوبرا المصرية

طرحت تذاكر إضافية لحفل الفنان مدحت صالح في دار الأوبرا المصرية، بعد نفاد التذاكر بعد أيام من طرحها، حيث يأتي الحفل ضمن فعاليات عودة أنشطتها الفنية والغنائية بعد انقاطع دام لأكثر من 3 أشهر تبعاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

يقام الحفل يوم الخميس،13 أغسطس المقبل، على

مسرح النافورة في الأوبرا، في الساعة الثامنةوالنصف، على ان يكون سعر التذكرة موحد بقيمة 310 جنيه.

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وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح

والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخولدون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.

يذكر أن مدحت قد طرح حديثاً أغنية "قربلي" والتي تخطت النصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أيمن عز، ألحان:محمود أنور، توزيع:محمد شفيق.