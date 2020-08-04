طرحت تذاكر إضافية لحفل الفنان مدحت صالح في دار الأوبرا المصرية، بعد نفاد التذاكر بعد أيام من طرحها، حيث يأتي الحفل ضمن فعاليات عودة أنشطتها الفنية والغنائية بعد انقاطع دام لأكثر من 3 أشهر تبعاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.
يقام الحفل يوم الخميس،13 أغسطس المقبل، علىمسرح النافورة في الأوبرا، في الساعة الثامنةوالنصف، على ان يكون سعر التذكرة موحد بقيمة 310 جنيه.
وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارحوالعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخولدون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.
يذكر أن مدحت قد طرح حديثاً أغنية "قربلي" والتي تخطت النصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أيمن عز، ألحان:محمود أنور، توزيع:محمد شفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر تذاكر إضافية لحفل مدحت صالح في دار الأوبرا المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.