قوانين جديدة لكرة القدم..الطرد لمن يسعل متعمدا في وجه الحكم أو الخصم

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وأكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) أن هذه العقوبة تندرج تحت عقوبات استخدام اللغة أو إيماءات مسيئة أو عدائية، تبعا لتقدير الحكم، أو اللكم والضرب بدون كرة.
وأوضح أنه ستيم تقديرها لحكم المباراة الذي سيقرر إذا كان متعمدا أم لا، مثل أن يسعل اللاعب على مسافة قريبة من الخصم ويحرك يده ورأسه في اتجاه، وأعلن أنه سيتم البدء فورا في تطبيق هذه القرارات الجديد.
وليست هذه أول قرارات يصدرها المجلس لتعديل قوانين كرة القدم في زمن كورونا، فقد وافق في مايو، على زيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة بشكل موقت، بمجرد استئناف البطولات المعلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، ثم أعلن تمديدها حتى عام 2021.
ويهدف تعديل القانون إلى تجنيب اللاعبين الضغوط الناتجة عن كثافة المباريات التي من المتوقع أن يخوضونها في الفترة المقبلة، لتعويض التوقف الذي يقترب من اتمام شهرين كاملين، لاسيما أن لفترة التعليق أيضا عامل سلبي على لياقة اللاعبين.
كما طالب بإلغاء الاستعانة بالفار في مباريات كرة القدم خلال هذه الفترة، لكن قراره ليس ملزما ويترك تطبيقه لمنظمي البطولات.
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