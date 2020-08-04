إيكر كاسياس..يعلن اعتزاله بعد 20 عاما في الملاعب

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وجاء اعتزاله كرة القدم عن 39 عاما، بعد مسيرة زاخرة بالألقاب دامت أكثر من 20 عاما في الملاعب، أبرزها مع ريال مدريد والمنتخب الذي توج معه بطلا للعالم عام 2010.

وكان إعلان كاسياس عن اعتزاله متوقعا في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد أن ابتعد عن المنافسات مع بورتو البرتغالي الذي انتقل إليه عام 2015، منذ تعرضه لأزمة قلبية مطلع مايو 2019.

وخاض كاسياس مسيرة أسطورية مع ريال مدريد (1999-2015) الذي نشأ في صفوفه، إذ يصفه الموقع الإلكتروني للنادي بـ”أفضل حارس مرمى في تاريخنا”.

وقد خاض 725 مباراة، وهو الثاني تاريخيا خلف حامل الرقم القياسي راؤول غونزاليس مع 741 مباراة، وقد شهدت تتويجه بـ19 لقبا أبرزها 3 في دوري أبطال أوروبا و5 في الدوري الإسباني واثنان في كأس إسبانيا.

وانتقل الحارس الملقب بـ”القديس” في عام 2015 إلى بورتو البرتغالي، الذي أحرز معه لقب الدوري مرتين والكأس مرة واحدة.

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كما حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت 3 ألقاب كبيرة متتالية هي كأس العالم 2010، وكأس أوروبا عامي 2008 و2012.

بدأ كاسياس مسيرته مع الفئات السنية لنادي ريال مدريد في عام 1990. بعد حصوله على ترقية إلى الفريق الأول في عام 1999، بقي مع النادي لمدة 16 موسم، بعد ذلك خدم النادي كقائد.

خلال الفترة الناجحة للغاية التي قضاها مع ريال مدريد، فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس الإنتركونتيننتال ولقب كأس العالم للأندية.

في سبتمبر 2015، أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في دوري أبطال أوروبا. في أبريل عام 2018، لعب مباراته الاحترافية رقم 1000. مع 167 مباراة دولية للمنتخب الوطني، أصبح كاسياس هو القائد الثالث في تاريخ كرة القدم الذي يرفع كأس العالم ودوري أبطال أوروبا وبطولة أمم أوروبا بعد فرانتس بكنباور وديدييه ديشان.