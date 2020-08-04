تراند اليوم : عمرو دياب ودينا الشربيني يتصدران محرك البحث بإجازاتهما على الشاطئ صور وفيديو

تصدر اسم المطرب المصري، عمرو دياب، والممثلة المصرية، دينا الشربيني، الترند على محرك البحث “غوغل”، بسبب إجازتهما في الساحل الشمالي خلال عيد الأضحى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعمرو دياب مع دينا الشربيني مع عدد من أصدقائهما على الشاطئ.

​وكشف كليب “يا بلدنا يا حلوة”، الذي غناه عمرو دياب لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى، عن ظهور دينا الشريبني مجددا بجوار المطرب الشهير، ما دفع المزيد من المستخدمين للتساؤل مجددا حول طبيعة علاقتهما.

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وحرصت دينا الشربيني على الظهور خلال تصوير الأغنية، التي كتب كلماتها تامر حسين، لحنها عزيز الشافعي ووزعها طارق مدكور.

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى إجازاته.

​ويعد كليب “يا بلدنا يا حلوة” هو العودة الأولى لعمرو دياب للتعاون مع المخرج طارق مدكور منذ كليب “راجعين” قبل 25 عاما، عام 1995.