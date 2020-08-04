فن ومشاهير

تراند اليوم : اتفرج – قمر اللبنانية تكشف عن منطقة حساسة بالخطأ في جلسة تصوير مثيرة

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مصطفى العيسوى 0 تبليغ

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شاركت الفنانة الاستعراضية قمر اللبنانية عبر خاصية الستوريز في حسابها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام عدة مقاطع فيديو ظهرت فيها الفنانة اللبنانية بوضعيات غريبة في اخر جلسة تصوير

واعتمدت قـمر في جلسة التصوير على ارتداء فستان قصير أزرق اللون مزكش بالفراشات الملونة وتدلت قمر من احدى أغصان الأشجار في الهواء ليرتفع الفستان الى الألى ويكشف عن لون اللانجري والثياب الداخلية السوداء التي ارتدتها قمر

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وأثنى قسم من الجمهور على اطلالة قـمر بفستانها المثير وجسمها الرشيق بينما هاجمها قسم آخر بسبب تقصدها اثارة الجدل بنشر صورها عارية وتقصد التعري واظهار مفاتنها وكشف مناطفها الحساسة وثيابها الداخلية

والجدير بالذكر ان قمر اعتادت على مهاجمة كل من الفنانة اللبنانية شيراز التي تتهما بالقيام بعمليات تحول جنسي وتطلق عليها لقب المتحول الجنسي الخطير كما هاجمت انجي خوري السورية عدة مرات على خلفية مقاطع فيديو فاضحة شاركتها الأخيرة فضحت فيها خوري وكشفت عملها بالدعارة رفقة والدتها ورحلت من لبنان على اثرها

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