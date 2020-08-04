محافظ بيروت: الانفجار أسفر عن دمار كبير وما حدث غير مسبوق في لبنان المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/8/4 08:26 م بتوقيت أبوظبي
بكى محافظ بيروت: ، الثلاثاء، متأثراب المشاهد المروعة التي خلفها انفجار بيروت وجراء آثار الدمار الكبير.
وأجهش القاضي عبود محافظ بيروت، خلال تفقده الأضرار التي خلفها الانفجار غير المسبوق في لبنان.، حيث لم يستطع السيطرة على نفسه جراء آثار الانفجار.
وقال عبود لوسائل الإعلام اللبنانية، إنه:" ما حدث لم أره في حياتي من قبل بلبنان.. ما حدث يشبه هيروشيما وناجازاكي في اليابان".
وأضاف:" هناك ١٠ مفقودين من بلدية بيروت كانوا يخمدون الحريق الأول قبل وقوع الانفجار".
وتابع:" بيروت منكوبة وهناك دمار كبير وما حصل غير مسبوق في لبنان".
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