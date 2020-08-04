الجيش اللبناني يدفع بتعزيرات عقب انفجار مرفأ بيروت المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/8/4 08:12 م بتوقيت أبوظبي
دفع الجيش اللبناني، الثلاثاء، بتعزيزات كبيرة عقب الانفجار الهائل في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت وأسفر عن عشرات الإصابات.
وقالت وسائل إعلام محلية إن سيارات عسكرية تشارك في نقل المصابين جراء الانفجار إلى المستشفيات في بيروت.
واندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.
وكلف وزير الصحة الدكتور حمد حسن، جميع المستشفيات باستقبال الجرحى جراء الانفجار على حساب وزارة الصحة العامة.
وتفقدت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد النجد العاملين في "الوكالة الوطنية للاعلام" وإذاعة لبنان إثر الانفجار، وتمنت للجميع السلامة.
وأدى تطاير الزجاج في مكاتب "الوكالة" إلى إصابة صحفية بجروح.
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