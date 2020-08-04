شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح "هو ده حبيبى" من كلمات تركى آل الشيخ ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم محمد حماقى أحدث أغنياته "هو ده حبيبى" اليوم الثلاثاء ‏على أحد التطبيقات الغنائية والأغنية كلمات تركى آل الشيخ وألحان ‏عمرو مصطفى .‏كان النجم محمد حماقى قد احتفل بوصول نسبة مشاهدة ألبومه "كل يوم ‏من ده" على موقع "يوتيوب" إلى 500 مليون مشاهدة، وكتب عبر ‏حسابه بموقع "إنستجرام" "500 مليون شكرًا .. نصف مليار مشاهدة ‏على يوتيوب وأنغامى خلال عام ونصف فقط! #كليوممن_ده".‏

وتضمن الألبوم 20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: ‏الجانب الأول يتضمن 10 أغانى "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، ‏و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، ‏‏"البداية"، و"يا ستار"، أما الجانب الثانى فيتضمن أغانى "قدام الناس"، ‏‏"كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا ‏حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زى ما حنا"، ‏و"قالو عنك"، "خدنى إليك‎".‎

وتعاون فيه حماقى مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ‏ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر ‏عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، ‏وتميم، وتوما، ونادر حمدى، ورامى سمير‎.‎

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من ناحية أخرى انتهى المطرب محمد حماقى من تسجيل معظم أغانى ‏ألبومه الجديد، استعدادا لطرحه أواخر العام الجارى، وتحمس حماقى ‏لهذا الألبوم بعد نجاح ألبومه الماضى‎.‎

ويتعاون حماقى فى ألبومه، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين ‏والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ‏أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر على، ومحمد ‏النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما‎.‎